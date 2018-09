Das Bundesverteidigungsministerium prüft laut einem Medienbericht milititärische Optionen in Syrien.

Wie die "Bild"-Zeitung meldet, geht es um Vergeltungsaktionen, sollte der syrische Präsident Assad erneut Chemiewaffen einsetzen. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen, CDU, erwäge, sich für diesen Fall an der Allianz aus USA, Großbritannien und Frankreich zu beteiligen. Dazu gebe es eine Anfrage der USA im Bundeskanzleramt.



Im Gespräch sind Optionen wie Aufklärungsflüge und Kampfeinsätze. Das Parlament solle im Fall eines schnellen militärischen Eingreifens erst nachträglich befragt werden, heißt es in dem Zeitungsbericht.



Von der SPD kommt Widerstand. Die Vorsitzende Nahles erklärte, die Sozialdemokraten lehnten eine Beteiligung Deutschlands am Krieg in Syrien ab.