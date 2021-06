Die Bundeswehr zieht nach schwerem Fehlverhalten von Soldaten einen Panzergrenadierzug aus Litauen ab.

Dies teilte das Bundesverteidigungsministerium in Berlin mit. Der Zug war in dem Land im Rahmen einer Nato-Mission stationiert. Bei den Hauptbeschuldigten werde eine fristlose Entlassung nach dem Soldatengesetz geprüft, erklärte das Ministerium. In die Ermittlungen sei auch der Militärische Abschirmdienst eingebunden. Im Zuge der bislang erfolgten Untersuchung gebe es Verdachtsmomente zu weiteren Unregelmäßigkeiten, darunter ein Fehlbestand an Munition in dreistelliger Höhe.



Die Ermittlungen haben bereits einen Anfangsverdacht auf sexuelle Nötigung, Beleidigung womöglich mit rassistischem Hintergrund sowie auf Nötigung und extremistische Verhaltensweisen ergeben. Bei einer Feier Ende April in einem Hotel sollen die Soldaten unter anderem rechtsradikale und antisemitische Lieder gesungen haben.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.