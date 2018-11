Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich gibt Bundesverteidigungsministerin von der Leyen eine Mitschuld an der sogenannten Berateraffäre.

Mützenich sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, die CDU-Politikerin habe sich trotz Warnungen in den letzten Jahren zu stark auf Berater und Externe gestützt. Die SPD sehe in der Beschaffung von Wehrmaterial eine hoheitliche Aufgabe, bei der der Staat selbst bewertungsfähig und handlungssicher sein müsse. Von der Leyen müsse nun dafür sorgen, dass Fehler aufgeklärt und die Verantwortlichen benannt würden, meinte Mützenich.



Das Verteidigungsministerium hatte in der Affäre um Beraterverträge Mängel eingeräumt und mitgeteilt, die Kontrollen seien verstärkt worden. Der Bundesrechnungshof hatte kritisiert, dass die Notwendigkeit externer Berater in den meisten Fällen nicht nachgewiesen worden sei.