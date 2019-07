Bundesverteidigungsministerin von der Leyen hat angekündigt, am Mittwoch ihr Amt als Verteidigungsministerin niederzulegen. Das gelte unabhängig davon, ob sie zur Präsidentin der EU-Kommission gewählt werde, teilte sie in einem Schreiben an die Bundeswehr mit. Sie wolle das Vertrauen des Europäischen Parlaments gewinnen.

Bundeskanzlerin Merkel würdigte die Entscheidung. Damit mache von der Leyen deutlich, dass sie mit ganzer Kraft dafür eintrete, EU-Kommissionspräsidentin zu werden.

Werben bis zum Schluss

Von der Leyen hatte zuletzt mit neuen Angeboten um die Zustimmung der EP-Abgeordneten geworben. So versprach sie ein ehrgeizigeres Klimaziel für 2030 und ein Initiativrecht bei Gesetzesvorhaben für das Parlament. Bei Bedarf sei sie auch bereit, die Frist für den EU-Austritt Großbritanniens noch einmal zu verlängern.



Von der Leyen muss an diesem Dienstag von mindestens der Hälfte der Europaabgeordneten gewählt werden, um als erste Frau an die Spitze der EU-Kommission rücken zu können. Ob die 60-Jährige eine Mehrheit erhält, ist nach wie vor fraglich. Grüne, Linke haben bereits angekündigt, mit Nein zu votieren. Von der Leyen adressierte ihren Brief deshalb nur an die sozialistische und die liberale Fraktion im Parlament. Ob sie Stimmen von den SPD-Abgeordneten erhält, ist unklar. Der SPD-Politiker und Bundestagsvizepräsident Oppermann rief mittlerweile dazu auf, die CDU-Politikerin zu unterstützen.



Die CDU-Politikerin gehört seit 2005 der Bundesregierung an. Sie war zunächst Familien-, dann Arbeitsministerin. Seit 2013 hat sie als erste Frau das Verteidigungsministerium inne.