Wagner-Söldner sind nach offiziellen Angaben aus Minsk jetzt auch in Belarus aktiv (picture alliance / dpa / TASS / Mikhail Tereshchenko)

Das teilte das Verteidigungsministerium in Minsk mit. Die Kämpfer fungierten als Ausbilder in einer Reihe militärischer Disziplinen, hieß es. Trainiert werde in der Nähe der Stadt Ossipowitschi. Der Ort liegt rund einhundert Kilometer südöstlich von Minsk. Offiziell hat die Wagner-Armee nach Aussage ihres abgetauchten Anführers Prigoschin eine Auszeit bis Anfang August.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.