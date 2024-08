Einsatz von F35-Kampfjets

Die F-35 aus US-amerikanischer Herstellung gilt als das modernste Kampfflugzeug der Welt. (Suhaimi Abdullah / AP / Suhaimi Abdullah)

Ein Ministeriumssprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Baumaßnahmen am Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz seien bereits weit fortgeschritten. Es gebe derzeit keine Zweifel daran, dass der Einsatz der Kampfjets in Deutschland planmäßig starten könne. 2027 soll demnach der Flugbetrieb mit den neuen, in den USA gekauften Kampfjets vom Typ F35 aufgenommen werden, um die in die Jahre gekommene Tornadoflotte der Luftwaffe zu ersetzen.

Das Nachrichtenmagazin "Spiegel" hatte hingegen unter Berufung auf einen vertraulichen Bericht des Verteidigungsministeriums geschrieben, es bestehe ein hohes Risiko, dass Bauarbeiten für die Infrastruktur nicht zeitgerecht umgesetzt werden könnten. Grund seien unter anderem Verwerfungen mit einem Bauunternehmen, die die Planungen verzögert hätten.

