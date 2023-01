Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow musste vor dem Parlament Stellung zu Korruptionsvorwürfen nehmen. (dpa-news/Boris Roessler)

Die Verpflegung für die Soldaten sei gemäß dem gesetzlich festgelegten Verfahren gekauft worden, erklärte das Ministerium in Kiew. Anderslautende Medienberichte seien falsch. Es werde eine Untersuchung eingeleitet wegen der Verbreitung irreführender Informationen. Gestern wurde Verteidigungsminister Resnikow zu einer Anhörung ins Parlament geladen. Medien hatten über unangemessen teure Lebensmittelankäufe für die Armee berichtet. Unterdessen wurde in Kiew der Vize-Minister für die Entwicklung von Gemeinden, Territorien und Infrastruktur, Losynskyj, festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, beim Ankauf von Stromgeneratoren Bestechungsgeld in Höhe von 400.000 Euro kassiert zu haben. Das Ministerium teilte mit, Losynskyj werde entlassen.

Die Ukraine will der EU beitreten. Zu den Voraussetzungen zählen Rechtsstaatlichkeit und Fortschritte im Kampf gegen Korruption.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.