Das russische Verteidigungsministerium in Moskau (dpa/Karpov Sergei)

Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, alle Munitions-Forderungen von Angriffseinheiten würden so schnell wie möglich erfüllt. Berichte über Nachschubprobleme seien falsch. Wagner-Chef Prigoschin hatte zuvor dem russischen Verteidigungsminister Schoigu Hochverrat vorgeworfen. Er sagte in einer im Online-Dienst Telegram veröffentlichten Audio-Nachricht, Schoigu und der russische Generalstab weigerten sich, den in der Ukraine kämpfenden Söldnern die nötige Ausrüstung zur Verfügung zu stellen oder sie durch Lufttransporte zu unterstützen. Nach Informationen der britischen und der US-amerikanischen Geheimdienste sind in der Ukraine bislang etwa 30.000 Wagner-Söldner getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.