In München beginnt heute die 55. Sicherheitskonferenz.

Auf der dreitägigen Veranstaltung, zu der zahlreiche Regierungschefs und Minister erwartet werden, stehen geht es unter anderem um die Zukunft Europas nach einem Brexit, das transatlantische Verhältnis und den Konflikt über die Nato-Verteidigungsausgaben. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen zeigte Verständnis für das Drängen der USA, den deutschen Wehretat bis 2024 auf zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes aufzustocken. Die Forderung sei berechtigt, sagte die CDU-Politikerin der "Süddeutschen Zeitung". Deutschland müsse mehr im Bündnis tun. Gestern hatte US-Verteidigungsminister Shanahan bei einem Treffen mit seinen Nato-Kollegen in Brüssel erneut die deutschen Verteidigungsausgaben als unzureichend kritisiert.



Der frühere Verteidigungsminister Rühe sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), Deutschland sei zwar in Sicherheitskonferenzen weltklasse, aber was die Streitkräfte und die strategische Analyse betreffe, sei man in Berlin so schwach wie kaum jemals zuvor. Dem CDU-Politiker zufolge wäre es gerecht, wenn Deutschland die stärksten konventionellen Kräfte in Europa stelle, da Großbritannien und Frankreich in den nuklearen Bereich investierten. Rühe betonte, man müsse in puncto Verteidigung eine gemeinsame europäische Linie finden.