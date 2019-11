Die EU-Staaten weiten ihre ständige militärische Zusammenarbeit aus.

Die Verteidigungsminister stimmten in Brüssel 13 neuen Projekten zu. Zum Beispiel soll unter deutscher Führung ein Koordinierungszentrum für Cyberabwehr aufgebaut werden. Die Vorhaben werden über die Plattform Pesco koordiniert. Diese besteht seit knapp zwei Jahren und war gestartet worden, um die Europäische Union im Bereich der Verteidigung flexibler zu machen und unabhängiger von den USA. Bisher gibt es in diesem Rahmen insgesamt 47 Militär- und Rüstungsprojekte. Daran beteiligen sich alle EU-Staaten außer Malta, Dänemark und Großbritannien.



EU-Außenbeauftragte Mogherini erklärte, man werde weiter auch mit nicht-europäischen Partnern zusammenarbeiten. Wenn dies aber nicht möglich sei, müssten die Europäer in der Lage sein, selbst Initiativen zu starten.