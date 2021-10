Deutschland hat gemeinsam mit vier weiteren Staaten eine Initiative gestartet, um eine schnelle militärische Eingreiftruppe der Europäischen Union zu bilden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen dazu die bereits existierenden "EU-Battlegroups" zu kurzfristig einsetzbaren Krisenreaktionskräften weiterentwickelt werden.

Die jüngsten Ereignisse in Afghanistan hätten erneut gezeigt, dass die EU in der Lage sein müsse, robust und zügig zu handeln, heißt es in dem von Deutschland, den Niederlanden, Portugal, Finnland und Slowenien verfassten Papier. Konkret schlagen die fünf Länder vor, über den noch nie genutzten Artikel 44 des EU-Vertrags Einsätze von "Koalitionen von Willigen" zu ermöglichen.

Kramp-Karrenbauer: kein Ersatz der der Nato

Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer erläuterte den Vorschlag heute früh im Deutschlandfunk (Audio-Link). Man habe festgestellt, dass die europäischen Staaten innerhalb der Nato ohne die Unterstützung der USA nicht handlungsfähig seien. Deshalb bringe man nun Vorschläge ein, wie man Strukturen und Prozesse verbessern könne. Kramp-Karrenbauer betonte, man strebe keinen Ersatz, sondern eine Ergänzung zur Nato an.

Verteidigungsministerin für harten Nato-Kurs gegenüber Russland

Kramp-Karrenbauer sprach sich zudem für einen harten Kurs der Nato gegenüber Russland aus. Man müsse der Führung in Moskau sehr deutlich machen, dass man am Ende bereit sei, auch militärische Mittel einzusetzen, sagte die CDU-Politikerin im Deutschlandfunk. Niemand dürfe auf die Idee kommen, im Baltikum oder im Schwarzen Meer Nato-Partner anzugreifen. Insbesondere die Lufträume müssten besser geschützt werden, erklärte Kramp-Karrenbauer. Russland verletze fortlaufend den Luftraum von Nato-Staaten. Zudem gebe es Cyberangriffe und Menschen, die über die Grenze von Belarus in die EU gelangten, um Europa zu destabilisieren. Das geschehe in Kenntnis und mit Zustimmung Moskaus.

Erstes Präsenz-Treffen der Nato-Verteidigungsminister seit anderthalb Jahren

Heute kommen die Verteidigungsminister der 30 Nato-Staaten zum ersten Mal seit eineinhalb Jahren in Präsenz zusammen. Dabei wollen sie über die Weiterentwicklung von Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten beraten. Ein Thema bei dem Treffen in Brüssel ist auch die Aufarbeitung des chaotischen Abzugs aus Afghanistan. Vor allem Frankreich fordert eine größere strategische Autonomie der Europäer.

