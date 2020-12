Außenminister Maas hat sich erleichtert gezeigt, dass der US-Kongress den Abzug amerikanischer Truppen aus Deutschland blockieren will.

Maas sagte, er freue sich darüber und versicherte, die US-Soldaten seien in Deutschland willkommen. Ihre Präsenz stärke die Sicherheit in ganz Europa und darüber hinaus.



Demokraten und Republikaner im US-Kongress hatten sich zuvor darauf geeinigt, den von Präsident Trump angekündigten Teilabzug vorerst zu blockieren. Zur Begründung heißt es unter anderem, die in Deutschland stationierten US-Streitkräfte dienten als wichtige Abschreckung für Expansionsbestrebungen Russlands in Europa.



US-Präsident Trump hatte im Juni erklärt, ein Drittel der US-Truppen in Deutschland abzuziehen, insgesamt etwa 12.000 Soldaten. Er hatte dies mit aus seiner Sicht zu geringen Verteidigungsausgaben Deutschlands begründet.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.