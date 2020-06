Deutschland liegen nach Angaben von Außenminister Maas keinerlei detaillierte Informationen über den angekündigten US-Truppenabzug vor.

Zugleich verwies Maas bei einem Besuch in Warschau darauf, dass die Präzens von amerikanischen Soldaten in der Bundesrepublik von entscheidender strategischer Bedeutung für die Verteidigung sei, und zwar auch für die Vereinigten Staaten selbst. Ähnlich äußerte sich Nato-Generalsekretär Stoltenberg. Die amerikanischen Soldaten garantierten Frieden und Stabilität, erklärte Stoltenberg in Brüssel.



Trump hatte gestern Pläne bestätigt, wonach rund 10.000 Soldaten aus Deutschland abgezogen werden. Er begründete dies damit, dass die Bundesrepublik zu wenig für die Verteidigung ausgebe. Derzeit sind 35.000 US-Soldaten in Deutschland stationiert.