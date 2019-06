Die Nato will sich eine Strategie für Konflikte auch im Weltraum geben.

Generalsekretär Stoltenberg kündigte in Brüssel an, die Verteidigungsminister der Mitgliedsstaaten wollten morgen einen entsprechenden Beschluss fassen. Es sei wichtig, dass die Allianz auch im Weltraum wachsam sei. Ende des Jahres könnte das All schließlich zu einem eigenständigen Operationsgebiet erklärt werden.



Hintergrund ist unter anderem eine Abhängigkeit der Nato von Satelliten. Genutzt werden diese etwa für die Kommunikation bei Militäreinsätzen, zu Aufklärungszwecken und als Teil von Frühwarnsystemen. Angriffe auf diese Infrastruktur könnten die Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses beeinträchtigen.