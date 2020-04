Nach Berichten über Pläne von Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer zur Beschaffung von Kampfflugzeugen aus den USA kommt Kritik aus der SPD.

Der Bundestag sei in das Vorgehen nicht eingebunden gewesen, sagte der SPD-Verteidigungsexperte Felgentreu der "Bild"-Zeitung. Daher gebe es Redebedarf in der Koalition. Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" hatte geschrieben, die Ministerin habe bei der US-Regierung Interesse am Kauf von Kampfjets vom Typ F-18 des Herstellers Boeing angemeldet, um ältere Tornado-Kampfjets der Luftwaffe zu ersetzen. Dies habe Kramp-Karremnauer ihrem US-Kollegen Esper in einer E-Mail mitgeteilt.



Aus dem Bundesverteidigungsministerium hieß es dazu, Esper sei in dem Schreiben lediglich über den Stand des Verfahrens informiert worden. Um eine konkrete Bestellung habe es sich dabei nicht gehandelt.