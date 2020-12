Die SPD will der von der Union geforderten Beschaffung bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr nun doch nicht zustimmen.

Die Fraktion habe sich darauf verständigt, die Beschaffung des israelischen Modells Heron TP erst "breit öffentlich zu diskutieren", teilte der verteidigungspolitische Sprecher Felgentreu via Twitter mit. Zugleich kündigte er mit Verweis auf seine Glaubwürdigkeit seinen Rücktritt in dieser Funktion an. Er gilt als Befürworter des Rüstungsprojekts und hatte zunächst die Zustimmung seiner Fraktion signalisiert. Die Drohne soll Soldaten im Auslandseinsatz schützen. Das von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer geführte Verteidigungsministerium erklärte, ein Verzicht auf die Beschaffung setze das Leben der Soldaten aufs Spiel.



Kritiker argumentieren, dass bewaffnete und aus sicherer Entfernung gesteuerte Drohnen die Hemmschwelle für militärische Gewalt senken könnten.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.