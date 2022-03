Agnieszka Brugger (Bündnis 90/Die Grünen) (dpa | Christophe Gateau)

In diesem Bereich habe man dramatische Fähigkeitslücken, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Deutschlandfunk (Audio-Link). Die Lage auf dem Kontinent habe sich mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verändert. Man müsse mehr für die eigene Sicherheit tun, betonte Brugger. Dazu gehörten neben der militärischen Dimension auch Fragen der Energiesouveränität.

Bundeskanzler Scholz hatte am Wochenende erklärt, dass die Regierung die Errichtung eines Raketenschutzschilds für das Bundesgebiet nach israelischem Vorbild erwäge. Heute informieren sich Vertreter des Verteidigungsausschusses in Israel über ein entsprechendes Abwehrsystem. Die Vorsitzende Strack-Zimmermann von der FDP sagte der ARD, angesichts der Situation in Europa sei es sinnvoll, sich Gedanken über Abschreckung zu machen. Auch der stellvertretende Ausschussvorsitzende Otte sieht die Notwendigkeit, die Luftabwehr der Bundeswehr zu modernisieren. Der CDU-Politiker drängt dabei auf eine enge Abstimmung mit den NATO-Partnern.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Ukraine-Krieg finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.