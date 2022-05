Debatte um Dienstreise

Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann nimmt Ministerin Lambrecht in Schutz

Die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann hat Verteidigungsministerin Lambrecht in der Diskussion über eine Reise in Begleitung ihres erwachsens Sohnes in Schutz genommen. In der Ukraine tobe ein Krieg und Deutschland leiste sich eine Debatte über so ein Thema, sagte die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses. Wer im Glashaus sitze, solle nicht mit Steinen werfen.

11.05.2022