Bundesverteidigungsministerin Lambrecht (SPD) pocht auf Schutz von Verbündeten. (AFP/PETRAS MALUKAS)

Man müsse gut vorbereitet sein auf alles, was in den nächsten Tagen geschehen könne, sagte Lambrecht im ZDF. Man sehe natürlich, dass an der Grenze zur Ukraine die Truppen aufgezogen und dass alle Vorbereitungen von Seiten Russlands erfolgt seien, um angreifen zu können, betonte die SPD-Politikerin. Nun sei man in der Verpflichtung, alles möglich zu machen, um die Verbündeten zu schützen. Die Bedrohung sei sehr groß in dieser Region und natürlich gehe man weiter davon aus, dass der Konflikt im Dialog beigelegt werden könne. Aber man könne nicht ausschließen, dass Russland angreife.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.