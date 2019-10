Die EU-Innenminister haben sich bei einem Treffen in Luxemburg nicht auf einen Verteilmechanismus von aus Seenot geretteten Flüchtlingen einigen können.

Obwohl sich einige Staaten wie Luxemburg, Portugal und Litauen positiv geäußert hätten, habe sich kein Land offiziell einer Übergangslösung angeschlossen, sagte Bundesinnenminister Seehofer. Vor zwei Wochen hatte er mit den Innenministern aus Frankreich, Italien und Malta eine Grundsatzeinigung erzielt. Bootsflüchtlinge sollten demnach innerhalb von vier Wochen auf die teilnehmenden EU-Staaten verteilt werden. Bislang sitzen Migranten teils wochenlang an Bord ziviler Rettungsboote fest, weil die Regierungen in Italien und Malta die Einfahrt in ihre Häfen untersagen, solange die Weiterverteilung nicht geklärt ist.



Die Seenotrettungsorganisation SOS Mediterranée kritisierte, dass keine konkreten Vereinbarungen getroffen worden seien. Weiter heißt es in einer Erklärung, eine verlässliche Regelung für gerettete Menschen sei nur ein erster Schritt, um die humanitäre Katastrophe im Mittelmeer zu beenden.