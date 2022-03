Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) (imago images/photothek, Florian Gaertner)

Bislang würden die Menschen von den Bundesländern "auf solidarischer Basis" aufgenommen und untergebracht, sagte die SPD-Politikerin am Rande einer Sondersitzung des Bundestagsinnenausschusses in Berlin. In Deutschland sind demnach seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine mehr als 80.000 Kriegsflüchtlinge registriert worden.

Faeser betonte, auch in der Europäischen Union sei eine große Solidarität spürbar. So habe beispielsweise Griechenland eigens die Beförderung von Kiegsflüchtlingen per Flugzeug aus Polen nach Thessaloniki organisiert.

Zuvor hatte sich der Deutsche Städtetag für ein Treffen von Bund, Ländern und Kommunen ausgesprochen, um die Flüchtlingslage zu erörtern.

