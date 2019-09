Die Bundesregierung hofft, dass sich insgesamt etwa zehn EU-Staaten einer Vereinbarung über die Verteilung von Migranten anschließen werden. Das sagte Innenstaatssekretär Mayer (CSU) in der Dlf-Sendung "Zur Diskussion". FDP-Generalsekretärin Teuteberg verlangte, begrifflich zwischen Flüchtlingen und Migranten zu unterscheiden.

Die Innenminister einiger EU-Staaten hatten sich vor einigen Tagen darauf verständigt, einen festen Mechanismus zu etablieren. Menschen, die im Mittelmeer aus Seenot gerettet und nach Italien gebracht werden, sollen demzufolge nach einem bestimmten Schlüssel auf EU-Staaten verteilt werden, die dazu bereit sind. Unter anderem Deutschland und Frankreich haben bereits erklärt, dass sie Menschen aufnehmen werden. Die Bundesregierung setzt darauf, dass sich "der Kreis der Willigen" noch vergrößert, wie Innenstaatssekretär Mayer sagte. Andere Länder wie Portugal, Luxemburg, Irland und Kroatien hätten bereits signalisiert, dass sie sich beteiligen wollten.



Der Grünen-Politiker Marquardt und der Migrationsforscher Kleist sprachen von einem Schritt in die richtige Richtung. Es sei gut, dass einzelne Staaten vorangingen.



Die FDP-Generalsekretärin Teuteberg verlangte in der Sendung "Zur Diskussion" eine klare Begrifflichkeit. Bei den aus Seenot geretteten Menschen in Italien gehe es um eine "Migranten"-Quote und nicht um eine "Flüchtlings"-Quote. Frankreich habe sich ja bereits vorbehalten, nur Menschen mit Anspruch auf Asyl aufzunehmen. Dieser Anspruch müsse möglichst noch in Zentren in Nordafrika geprüft werden, forderte Teuteberg. Sie räumte ein, dass dies allerdings unter humanen Bedingungen derzeit nicht möglich sei.