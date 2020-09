EU-Ratspräsident Michel versteht das Thema Migration als Herausforderung für die gesamte Europäische Union - und nicht nur für einzelne Mitgliedsstaaten.

Michel sagte nach einem Treffen mit dem griechischen Ministerpräsidenten Mitsotakis, man müsse gemeinsam eine wirkungsvolle Antwort geben. Mitsotakis forderte mit Blick auf die Geflüchteten in Griechenland europäische Solidarität. Das niedergebrannte Lager Moria auf Lesbos sei ein Relikt der Vergangenheit. Jetzt brauche es eine neue Einrichtung mit europäischer Unterstützung.



In Deutschland sollen nach einem Vorschlag von Bundeskanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer weitere 1.500 Flüchtlinge von den griechischen Inseln aufgenommen werden. Dabei geht es um 400 Familien mit Kindern, die als schutzbedürftig anerkannt wurden.



Die SPD reagierte skeptisch. Fraktionschef Mützenich sagte in Berlin, die Bundesregierung bestehe nicht allein aus Kanzlerin und Innenminister. Die SPD strebe eine substanzielle Verabredung über die Zahl der Flüchtlinge und die Hilfe vor Ort in Griechenland an. Kritik kam auch von den Grünen. Die Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt erklärte, die geplante Aufnahme von 400 Familien sei ein Alibi-Angebot. Um den Druck aus der Lage zu nehmen, forderte sie eine schnelle Aufnahme von 5.000 Menschen.



Auch Pro Asyl appellierte an die SPD, den Vorschlag von Merkel und Seehofer abzulehnen. Das Vorhaben laufe darauf hinaus, Zitat, "die Dauerinternierung auf den griechischen Inseln zu zementieren".

Diese Nachricht wurde am 15.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.