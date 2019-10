Bundesinnenminister Seehofer will heute in Luxemburg bei seinen EU-Kollegen für eine Übergangslösung zur Seenotrettung werben.

Auf das sogenannte Notfall-Verfahren hatten sich Deutschland, Frankreich, Italien und Malta kürzlich geeinigt. Nun sollen sich weitere Staaten an dem europäischen Verteilmechanismus für die aus dem zentralen Mittelmeer geretteten Flüchtlinge beteiligen. Jedes Land kann - so sieht es die Vereinbarung vor - auf freiwilliger Basis eine gewisse Zahl Menschen aufnehmen. Deutschland hat bereits zugesagt, 25 Prozent dieser Flüchtlinge aufzunehmen. Das hatte Kritik in der Unionsfraktion ausgelöst.



Aber auch auf europäischer Ebene gibt es Unmut. Griechenland, Zypern und Bulgarien fordern einen Mechanismus zur Verteilung von Migranten aus allen Staaten an den EU-Außengrenzen, die überlastet sind.