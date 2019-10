In Luxemburg ist Bundesinnenminister Seehofer zu Beratungen mit seinen Kollegen aus den übrigen EU-Ländern zusammengekommen.

Unter anderem will er sich bei dem Treffen darum bemühen, weitere Staaten für eine Übergangslösung zur Verteilung von Bootsflüchtlingen zu gewinnen. Deutschland, Frankreich, Italien und Malta hatten sich kürzlich auf ein sogenanntes Notfall-Verfahren geeinigt. Demnach nimmt jedes Land auf freiwilliger Basis eine gewisse Zahl an Menschen auf, die aus dem Mittelmeer gerettet und nach Italien gebracht wurden. Seehofer hat zugesagt, ein Viertel von ihnen nach Deutschland zu holen. Das stößt in Teilen der Unionsfraktion auf Kritik.

Frei (CDU): Notfallmechanismus keine Blaupause für EU-Asylsystem

Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Frei warnte davor, den Notfallmechanismus zur Aufnahme von Bootsflüchtlingen als Modell für ein gemeinsames europäisches Asylsystem zu nehmen. Es wäre nicht richtig, alle Ankommenden in Europa zu verteilen, ohne zunächst zu prüfen, ob sie eine Bleibeperspektive hätten, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Sinnvoller wäre es, den Schutz der EU-Außengrenzen zu gewährleisten. Ziel sollte es zudem sein, außerhalb Europas sogenannte Ausschiffungsplattformen zu errichten, um dort in geordneten Verfahren über Asylanträge zu entscheiden.