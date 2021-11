Die Ukraine will die Atomenergieproduktion weiter ausbauen - hier ein Blick auf das Atomkraftwerk Saporoschje. (picture alliance / dpa)

Sie sollen am westukrainischen Atomkraftwerk Chmelnyzkyj errichtet werden. Wie die Regierung in Kiew mitteilte, schloss der Staatskonzern Energo-Atom einen entsprechenden Vertrag mit dem US-Konzern Westinghaus. Energieminister Haluschtschenko sagte, dies sei ein schneller Schritt, um die Erzeugung von Atomenergie voranzutreiben. Energo-Atom kündigte zudem einen massiven Ausbau der Atomenergie-Produktion an.

Derzeit werden mehr als 50 Prozent des ukrainischen Strombedarfs von den vier aktiven Atomkraftwerken des Landes gedeckt.

