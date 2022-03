Christian Streich, Trainer vom SC Freiburg (picture alliance / dpa)

Details zur Laufzeit des Kontrakts und weiteren Inhalten gab der Verein wie üblich nicht bekannt. Streich geht damit im Sommer in seine zwölfte Saison. Der 56-Jährige arbeitet seit 1995 im Verein und ist seit 2011 Cheftrainer des SC Freiburg.

"Wir haben in den vergangenen Jahren gemeinsam ein stabiles Fundament aufgebaut, das auf Vertrauen ineinander und auf akribischer inhaltlicher Arbeit basiert", sagte Sportvorstand Jochen Saier: "Wir sind überzeugt davon, in dieser Konstellation auch weiterhin erfolgreich an der Entwicklung unserer Mannschaft zu arbeiten."