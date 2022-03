Unkritisch oder zuviel eigene Unsicherheit in Zeiten der Virusberichterstattung? (dpa/ Frank Rumpenhorst)

In der Befragung des Instituts für Journalistik an der TU Dortmund und des Meinungsforschungsinstituts Forsa gaben 41 Prozent an, die Glaubwürdigkeit des Journalismus habe durch die Corona-Berichterstattung abgenommen. Der Leiter der Studie, der Dortmunder Journalistik-Professor Michael Steinbrecher, sprach von einem "alarmierenden Wert". Nur acht Prozent waren der Meinung, dass die Glaubwürdigkeit gestiegen sei.

Die Befragung zeigt laut Steinbrecher zudem, dass mehr als ein Drittel der Menschen glaubt, der Journalismus sei meist abhängig vom Einfluss der Mächtigen aus Politik und Wirtschaft. Dies könne auf Dauer die Akzeptanz des Journalismus in seiner demokratischen Funktion beschädigen. Der Umfrage zufolge stimmten 43 Prozent der pauschalen Aussage zu, der Journalismus sei in den vergangenen Jahren schlechter geworden. 62 Prozent waren der Ansicht, im Journalismus werde zu sehr auf Übertreibung und Skandalisierung gesetzt. 28 Prozent stimmten der Aussage zu, der Journalismus habe den Kontakt zu Menschen wie ihnen verloren.

Doch trotz der Kritik werde der Journalismus in seiner Bedeutung von der großen Mehrheit der Bevölkerung nicht grundsätzlich infrage gestellt, hieß es. 87 Prozent der Befragten sähen ihn als wichtig für das Funktionieren einer Demokratie an.

