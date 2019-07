Der britische Außenminister Hunt hat sich von den Äußerungen des Botschafters in den USA, Darroch, distanziert.

Hunt sagte in London, er stimme nicht mit den Ansichten Darrochs überein. Der britische Diplomat hatte sich in einem vertraulichen Bericht negativ über die Arbeitsweise der amerikanischen Regierung geäußert. Hunt sagte nun, es sei zwar wichtig, dass Botschafter ihre Meinung über die Länder, in die sie entsandt seien, frei äußern könnten. Allerdings sei er sehr besorgt darüber, dass die Notizen Darrochs veröffentlicht worden seien. Man müsse nun herausfinden, wer sie durchgestochen habe.



US-Präsident Trump hatte dem britischen Botschafter Versagen vorgeworfen. Darroch habe dem Vereinigten Königreich nicht gut gedient, und die US-Regierung sei kein großer Fan dieses Mannes.