Bundesgesundheitsminister Spahn will Opfer sexueller Gewalt stärker unterstützen.

Nach dem Willen des CDU-Politikers sollen die gesetzlichen Krankenkassen die sogenannte "vertrauliche Spurensicherung" in Arztpraxen oder Kliniken künftig erstatten - und zwar auch dann, wenn die Betroffenen vorher nicht bei der Polizei Anzeige erstattet haben. Bislang müssen Gewaltopfer in diesem Fall die Kosten einer solchen Spurensicherung in vielen Bundesländern selbst übernehmen.



Spahn sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, zur Strafverfolgung bei sexuellem Missbrauch fehlten häufig eindeutige Beweise. Grund sei, dass viele Opfer im ersten Moment nicht die Kraft hätten, direkt zur Polizei zu gehen. Das Gesetzesvorhaben solle helfen, dass frühzeitig eindeutige Beweise durch Ärzte anonym gesichert werden können, um mögliche Täter später auch zu überführen.