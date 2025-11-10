Quentin Gärtner, Generalsekretär der Bundeschülerkonferenz (picture alliance / dpa / Horst Galuschka)

Daniela Broda vom Deutschen Bundesjugendring warf der Bundesregierung vor, junge Menschen nicht als gleichberechtige Bürger, sondern als naheliegende Ressource zu betrachten. Dieses Vorgehen sei nicht sicherheitspolitisch begründet, sondern einfach und bequem.

Der Militärhistoriker Sönke Neitzel führte aus, der Gesetzentwurf sei ein Schritt in die richtige Richtung, um die Bundeswehr - Zitat - kriegstüchtig zu machen. Gleichwohl sei der Entwurf nach wie vor ein Dokument des Zögerns und Zauderns. Der Kräftebedarf, den die Inspekteure aus den NATO-Verpflichtungen abgeleitet hätten, sei wesentlich größer, als das Ziel 260.000 aktive Soldaten und 200.000 Reservisten.

Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbandes, Wüstner. Der Präsident des Bundesamtes für das Personalmanagement der Bundeswehr, Sieger, verwies darauf, dass eine freiwillige Entscheidung für den Wehrdienst Akzeptanz schaffe und Sinn stifte. Die Musterung sei Daseinsversorgung und ermögliche Verteidigungsbereitschaft.

