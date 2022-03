In einem offenen Brief an Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner heißt es, die EU-Staaten zahlten täglich mehr als 500 Millionen Euro für die Einfuhr von Öl, Gas und Kohle an die Führung in Moskau. Es sei unerträglich, den Krieg weiter mitzufinanzieren. Das Geld schwäche zudem massiv die Wirkung der Sanktionen gegen die russische Zentralbank.