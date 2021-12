Ein Satellitenbild von Maxar Technologies (November 2021) zeigt russisches Militär in der Stadt Jelnja. (AFP PHOTO / Satellite image ©2021 Maxar Technologies)

In dem Telefonat habe Plötner noch einmal die russische Seite aufgefordert, die Situation zu deeskalieren. Er bezog sich damit auf die hohe Zahl russischer Soldaten, die sich nach wie vor an der Grenze zur Ukraine aufhalten.

Erst am Dienstag hatte Scholz mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert. In dem Gespräch war es um die Wiederaufnahme von Verhandlungen im sogenannten "Normandie-Format" gegangen. Dieses Vierer-Treffen zwischen Russland, der Ukraine, Frankreich und Deutschland gibt es seit Beginn des Ukraine-Konflikts 2014. Zuletzt hatte die Konferenz Ende 2019 in Paris getagt.

