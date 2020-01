In Frankreich ist der Erzbischof von Lyon von dem Vorwurf freigesprochen worden, jahrelang sexuellen Missbrauch vertuscht zu haben.

Das Urteil fällte das Berufungsgericht in Lyon. In dem Verfahren hatte auch die Staatsanwaltschaft auf Freispruch plädiert - mit dem Argument, dass Kardinal Barbarin nicht persönlich für die Fehler der katholischen Kirche haften könne. In erster Instanz war Barbarin noch für schuldig befunden worden.



Der Fall ist Teil eines wesentlich größeren Prozesses um Kindesmissbrauch. Angeklagt ist der frühere französische Priester Preynat. Er hat ein Geständnis abgelegt und zugegeben, dass er als Leiter von Ferienlagern über 20 Jahre lang Jungen missbraucht hat. Ein Teil der Taten ist schon verjährt. Dem ehemaligen Geistlichen drohen zehn Jahre Haft.