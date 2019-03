Der wegen der Vertuschung von Missbrauchsvorwürfen verurteilte Erzbischof von Lyon will Papst Franziskus seinen Rücktritt anbieten.

Kardinal Barbarin sagte, er werde den Papst in einigen Tagen treffen. Zuvor war Barbarin zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Er und fünf weitere Geistliche wurden für schuldig befunden, Missbrauchsvorwürfe gegen einen Priester nicht weiter verfolgt zu haben. Der Mann soll sich in den 80er Jahren an zahlreichen Kindern vergangen haben. Barbarin hatte in dem Prozess erklärt, von den Vorwürfen nicht gewusst zu haben.