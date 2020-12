Nach den Vertuschungsvorwürfen gegen den Kölner Kardinal Woelki hat der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Sternberg, ein rechtsstaatliches Verfahren gefordert.

Wenn jemand Verantwortung trage, müsse er auch Verantwortung übernehmen und bei Fehlverhalten Konsequenzen ziehen, sagte Sternberg im Deutschlandfunk (Audio-Link). Diesen Anspruch habe auch Woelki selbst geäußert. Kirchliche Ämter unterlägen den gleichen Kriterien wie öffentliche oder politische Ämter.



Sternberg räumte ein, dass er seine Informationen zu der Causa lediglich aus der Presse und Sozialen Medien habe beziehen können. Das sei kein ausreichender Beleg für eine Urteilsfindung von seiner Seite. Der ZdK-Präsident meinte, man müsse die Aufklärungsarbeit so gestalten, dass nicht immer wieder Skandale hochkämen. Das aktuell vermittelte Bild entspreche nicht der Situation in den Bistümern, wo es in den vergangenen Jahren viel Aufklärung und Prävention in Bezug auf sexuellen Missbrauch gegeben habe. Die katholischen Gläubigen seien inzwischen genervt.



Woelki wird vorgeworfen, er habe im Jahr 2015 einen Fall schweren sexuellen Missbrauchs durch einen Düsseldorfer Priester nicht nach Rom gemeldet. Inzwischen prüft das Bistum Münster, das von Rechts wegen zuständig ist, eine kirchenrechtliche Untersuchung gegen Woelki.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.