Der russische Regisseur Kirill Serebrennikow ist von einem Gericht in Moskau wegen Veruntreuung von Fördergeldern schuldig gesprochen worden.

Das Strafmaß wird noch verkündet. Serebrennikow drohen mehrere Jahre Haft. Kritiker bezeichnen das Verfahren als politischen Schauprozess gegen die liberale Kunstszene in Russland. Zahlreiche russische Künstler veröffentlichten im Vorfeld der Urteilsverkündung Videos, in denen sie ein ungerechtes Justizsystem beklagen. Auch in Deutschland gab es Solidaritätsbekundungen per Internet. Die Schaubühne Berlin erklärte, die Anschuldigungen seien nicht belegt worden.