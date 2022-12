Eine Pritsche in einer Todeszelle - in diesem Fall im texanischen Huntsville-Gefängnis. (dpa / picture alliance / Paul Buck)

Ein 58 Jahre alter Mann sei per Giftspritze in der Haftanstalt Parchman hingerichtet worden, teilten die Behörden mit. Er war 2001 wegen der Vergewaltigung und Ermordung eines Mädchens zum Tode verurteilt worden. Insgesamt wurden bisher in diesem Jahr in den USA 18 Menschen hingerichtet.

