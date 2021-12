Blick in die Todeskammer eines Gefängnisses. (Archivbild) (picture alliance / AP Photo)

Das Urteil des 79-Jährigen sei mit der Giftspritze vollstreckt worden, teilte ein Sprecher der Strafvollzugsbehörde des US-Bundesstaates Oklahoma mit. Der Hingerichtete hatte für den Mord an einer Lehrerin im Jahr 1985 und dem Mordversuch an ihrem Freund mehr als 35 Jahre im Todestrakt gesessen.

Der Oberste Gerichtshof und der Gouverneur des Bundesstaates, Stitt, hatten Anträge auf einen Aufschub der Hinrichtung abgelehnt. Es war die zweite Hinrichtung in Oklahoma in diesem Jahr und die elfte in den USA.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.