Robert Durst - hier während eines Gerichtsprozesses - ist im Alter von 78 Jahren gestorben. (dpa / Gary Coronado)

Nach Angaben seines Anwalts starb Durst mit 78 Jahren in einem Gefängnis in Kalifornien. Todesursache seien eine Reihe von gesundheitlichen Problemen gewesen.

Durst war im September schuldig gesprochen worden, seine Lebensgefährtin im Jahr 2000 aus nächster Nähe erschossen zu haben. Im Oktober wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt. Laut der Staatsanwaltschaft wollte der Millionär mit der Tötung seiner Freundin verhindern, dass diese ihn in wiederaufgenommenen Ermittlungen zum Verschwinden seiner Frau Kathie im Jahr 1982 belastet. Deren Leiche wurde nie gefunden. Vom Vorwurf des Mordes an einem Freund 2001 war Durst freigesprochen worden. Er hatte damals erklärt, in Notwehr gehandelt zu haben.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.