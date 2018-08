Das Lager von US-Präsident Trump hat vor Gericht eine schwere Niederlage erlitten: Zwei ehemalige enge Vertraute -Trumps früherer Wahlkampfmanager Manafort und Trumps ehemaliger Anwalt Cohen - haben sich des Betrugs schuldig gemacht.

Manafort wurde von einer Geschworenen-Jury in Alexandria im US-Bundesstaat Virginia in acht von insgesamt 18 Anklagepunkten des Steuer- und Bankenbetrugs schuldig gesprochen. Dieses Verfahren ist das erste, das sich aus den Untersuchungen von Sonderermittler Mueller ergeben hat. Mueller untersucht eine mögliche Einmischung Russlands in die letzte Präsidentschaftswahl.



Auf dem Weg zu einer Wahlkampfveranstaltung bezeichnete Präsident Trump die Untersuchungen von Sonderermittler Mueller einmal mehr als Hexenjagd und verteidigte seinen ehemaligen Wahlkampfmanager Manafort als guten Mann: "Ich finde das traurig. Es geht da nicht um mich, aber es ist traurig was da passiert ist." Das Verfahren habe nichts mit geheimen Absprachen mit Russland zu tun.



In einem zweiten Fall bekannte sich Trumps ehemaliger Anwalt Cohen sich bei einer Anhörung schuldig. Der 51-Jährige räumte vor einem New Yorker Strafgericht ein, gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen zu haben. Ohne Trumps Namen zu nennen sagte Cohen aus, unerlaubte Zahlungen seien als Schweigegeld an zwei Frauen geflossen, um Schaden vom Wahlkampf eines Kandidaten abzuwenden. Mit diesem Eingeständnis gerät der amerikanische Präsident erstmals persönlich in die Nähe von Vergehen, die im Zweifel ein Amtsenthebungsverfahren nach sich ziehen könnten. Zum Fall Cohen äußerte sich der Präsident nicht.