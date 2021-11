Der Erzbischof von Köln, Rainer Maria Kardinal Woelki: Seine Zukunft an der Spitze des Erzbistums ist ungewiss. (imago/Future Image/P. Back)

Faktisch gebe es nach dem Ende von Woelkis viermonatiger Beurlaubung Anfang März 2022 eine Probezeit, sagte Steinhäuser in einem Interview mit mehreren Regionalzeitungen. Danach werde klar sein, welche Chancen ihm die Leute geben und wie sie sich positionieren würden. Entweder zögen die Gläubigen wieder mit, resignierten oder revoltierten. Steinhäuser kündigte eine klare und ungeschönte Rückmeldung an den Vatikan an. In dem Bericht könne durchaus stehen, dass er für Woelki im Erzbistum keine gemeinsame Zukunft sehe. Er müsse die Lage so schildern, wie er sie wahrnehme. Diese Offenheit sei er auch sich selbst schuldig.

Woelki war wegen seines Umgangs mit der Missbrauchskrise im Erzbistum heftiger Kritik ausgesetzt. Im Juni hatten päpstliche Gutachter den Umgang der Bistumsleitung mit Missbrauchsfällen geprüft. Im September teilte der Papst seine Entscheidung zum Verbleib von Woelki im Amt mit, gewährte Woelki aber eine Auszeit.

