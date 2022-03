Das geht aus der heute veröffentlichen sogenannten Apostolischen Konstitution "Praedicate evangelium" hervor. Darin heißt es, jede Kurieninstitution erfülle ihre Aufgabe kraft der vom Papst übertragenen Vollmacht. Daher könne jeder und jede Gläubige den Vorsitz in einer Abteilung oder einem Gremium übernehmen, wenn die Person über besondere Kompetenzen, Leitungsbefugnisse und Funktionen

verfüge. Das 54 Seiten umfassende Dokument gilt als eine Art

Grundgesetz der römisch-katholischen Kirche. Es regelt den Aufbau der Kurie, darunter die Zuschnitte der Ministerien, Justiz- und Wirtschaftsorgane sowie weiterer Büros und Einrichtungen des Heiligen Stuhls. Die Reform soll am Pfingstsonntag in Kraft treten.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.