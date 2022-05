Das Stahlwerk in Mariupol ist seit Wochen belagert. (Victor/Xinhua/dpa)

Bei russischen Raketenangriffen auf die Hafenstadt Odessa sind in der Nacht nach ukrainischen Angaben mindestens ein Mensch getötet und fünf weitere verletzt worden. Zahlreiche Raketen schlugen in der Stadt ein, auch Hyperschallraketen sollen zum Einsatz gekommen sein. Medienberichten zufolge wurden unter anderem ein Einkaufszentrum und ein Warenlager getroffen.

Die Hafenstadt im Süden der Ukraine ist seit Sonntagabend Ziel verstärkter russischer Raketenangriffe. Mehrere EU-Politiker hatten sich gestern Nachmittag vor dem Raketenbeschuss in Sicherheit bringen müssen.

In der belagerten Industrieanlage Azovstal sollen sich noch Zivilisten aufhalten. Der Verwaltungschef von Mariupol sprach von etwa 100 Zivilpersonen in dem belagerten und umkämpften Stahlwerk. Zudem seien immer noch rund 100.000 Menschen in der schwer zerstörten Stadt. Es sei nicht klar, ob sie die Stadt verlassen wollten.

