Verwaltungsgericht bestätigt Verkaufsverbot für Silvesterfeuerwerk. (imago images / Rene Traut)

Es wies Eilanträge mehrerer Pyrotechnik-Händler gegen die Regelung des Bundesinnenministeriums zurück. Das Gericht erklärte, mit dem Verbot werde zu Recht das Ziel verfolgt, die Zahl der Verletzungen durch Feuerwerk zu reduzieren und so die Situation in den Krankenhäusern nicht weiter zu verschärfen. Gegen das Urteil kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg erhoben werden. Die Gerichte in der Hauptstadt sind wegen des dortigen Amtssitzes des Bundesinnenministeriums zuständig.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 28.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.