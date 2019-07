Das Verwaltungsgericht Köln hat vier Klagen von Contergan-Opfern auf die Anerkennung von Gefäßschäden abgewiesen.

Die Kläger hatten argumentiert, dass ihre Arterien missgebildet seien, was zu Schmerzen und Durchblutungsstörungen führe. Sie verwiesen auf eine Contergan-Studie aus dem Jahr 2013, in der der Verdacht geäußert wurde, dass Contergan bei den Opfern auch atypische Veränderungen an den Gefäß- und Nervenbahnen verursacht haben könnte. Das Gericht entschied jedoch, dass dafür ausreichende wissenschaftliche Beweise fehlten. Gegen das Urteil kann Berufung beantragt werden.



In den späten 50er und frühen 60er Jahren waren weltweit etwa 10.000 Kinder mit schweren Missbildungen vor allem an Armen und Beinen zur Welt gekommen, weil ihre Mütter in der Schwangerschaft das Schlafmittel Contergan des deutschen Herstellers Grünenthal eingenommen hatten. Die Opfer erhielten von 1971 an Geld aus einer Stiftung. Seit 1997 kommen die finanziellen Leistungen vor allem für Rentenzahlungen aus Steuermitteln.