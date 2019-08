Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg sieht keine Gründe für ein generelles Abschiebungsverbot nach Somalia.

Der Verwaltungsgerichtshof gab damit der Berufung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Stuttgart statt. In dem Fall geht um einen Somalier, der 2016 nach Deutschland kam und dessen Asylantrag abgelehnt wurde.



Das Verwaltungsgericht Stuttgart argumentierte, dass die Lebensmittelknappheit in Somalia eine Gefahr für Leib und Leben darstelle. Dem widersprach der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim. Dem arbeitsfähigen und gesunden jungen Mann drohe im Falle der Rückführung in die Hauptstadt Mogadischu keine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung. Seit der Dürre im Jahr 2017 habe sich die Situation in Somalia deutlich verbessert. Gegen das Urteil wurde keine Revision zugelassen.



(Az: A 9 S 1566/18)