Der Vorstoß der Stadt Hannover für eine "gendergerechte" Verwaltungssprache stößt bei der feministischen Sprachwissenschaftlerin Luise F. Pusch auf Widerstand.

Pusch sagte in Hannover, sie bedaure, dass ihre Heimatstadt das Gendersternchen in die offizielle Behördensprache aufgenommen habe. Frauen fänden sich als Anhängsel wieder, wie zu Beginn der feministischen Sprachkritik. Sie sei nach wie vor für das Binnen-I, denn dieses komme dem generischen Femininum noch am nächsten. Pusch gilt als eine der Begründerinnen der feministischen Linguistik in Deutschland.



Die Stadt Hannover hatte die Empfehlung ausgesprochen, eine geschlechtergerechte Verwaltungssprache zu pflegen, wo es sich anbietet - also beispielsweise "Redepult" statt "Rednerpult", "Teilnahmeliste" statt "Teilnehmerliste" und "Stadtoberhaupt" anstelle von "Oberbürgermeister" zu verwenden.



Dort, wo solche sprachlichen Alternativen nicht zur Verfügung stehen, rät die Stadtverwaltung zum Gebrauch des Gendersternchens und etwa von "der*die Ingenieur*in" zu schreiben. Dieser Vorstoß hat eine breite öffentliche Debatte ausgelöst.