Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, macht für die Verwirrung über die tatsächliche Corona-Impfquote in Deutschland eine mangelnde Abstimmung zwischen Bund und Ländern verantwortlich.

Montgomery sagte im Deutschlandfunk, hier funktioniere mal wieder der Föderalismus nicht. Die Differenzen zwischen den offiziellen Zahlen der Erstimpfungen und Umfrageergebnissen müssten so schnell wie möglich aufgeklärt werden. Die genaue Impfquote sei immens wichtig. Je höher die wirkliche Impfquote sei, um so entspannter könne man in den Herbst schauen, meinte Montgomery.



Impfungen seien der zentrale Schlüssel für den Erfolg gegen das Virus. Man werde früher oder später dazu kommen müssen, dass nur noch Geimpfte und Genesene alle Freiheitsrechte genießen könnten.

AHA-Regeln weiterführen

Zudem müssten die Hygienemaßnahmen fortgeführt werden. Das entscheidende sei nicht nur die Gesundheit des Einzelnen, sondern die Vermeidung von Infektionen ingesamt, da aus jeder einzelnen eine neue Mutation entstehen könne, warnte Montgomery. Es sei nicht auszudenken, wenn eine Variante entstehe, die so ansteckend wie die Delta-Variante und so tödlich wie Ebola sei.



Im Hinblick auf die Diskussion um die Bedeutung der Inzidenzwerte sagte der Mediziner, diese seien weiterhin wichtig, müssten jedoch durch weitere Parameter ergänzt werden.

Ungenauigkeiten bei den Zahlen

Das Robert Koch-Institut hatte gestern weitere Untersuchungen angekündigt, nachdem eine Umfrage Hinweise darauf ergeben hatte, dass mehr Menschen eine Erstimpfung erhalten haben könnten als im offiziellen digitalen Meldesystem verzeichnet sind.



Zuvor hatten die Ergebnisse einer vergleichbaren Umfrage mit rund 1.000 Teilnehmern darauf hingewiesen, dass mehr Menschen eine Erstimpfung erhalten haben könnten als im offiziellen digitalen Meldesystem verzeichnet sind. Mehr dazu haben wir hier für Sie zusammengefasst.

