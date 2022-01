Feuerwehrleute stehen in Stahnsdorf an einem umgestürzten Baum, der auf ein parkendes Auto gefallen ist. (picture alliance/dpa/Julian Stähle)

Im brandenburgischen Beelitz kam ein Fußgänger ums Leben, weil ein Wahlplakat umgeweht wurde und auf ihn stürzte. In Bremen wurde ein Mensch durch einen umstürzenden Baum schwer verletzt. Der Sturm war in der Nacht mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde über Teile Norddeutschlands hinweggefegt.

Eine schwere Sturmflut setzte in Hamburg unter anderem den Fischmarkt in Altona unter Wasser. Auch an anderen Küstenabschnitten gab es Sturmfluten. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, kommt es unter anderem auf den Strecken von und nach Bremen, Hamburg, Rostock und Berlin zu Verspätungen und Zugausfällen.

